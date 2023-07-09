«الداخلية»: ضبط 2286 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحقيق عدة نتائج تنوعت بين ضبط «3 قضايا في مجال مكافحة جرائم البضائع عبر المنافذ الجمركية، قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة».

ضبط 2286 مخالفة مرورية متنوعة

كما جرى تنفيذ 208 أحكام قضائية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 2286 مخالفة مرورية متنوعة، و5 قضايا في مجالي مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات»، علاوة على 25 قضية في مجال الأمن العام.