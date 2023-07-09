كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان الجيولوجيا 2023 للثانوية العامة، للشعبة علمي علوم، والذي أعدها المركز القومي للامتحانات.

توزيع درجات امتحان الجيولوجيا 2023 للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الجيولوجيا 2023 للثانوية العامة، كالتالي:

- عدد الأسئلة المقالية: سؤالان.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد وفق الدرجات: «32 سؤالا درجة واحدة، و12 سؤالا درجتان».

-العدد الكلى لتوزيع درجات امتحان الجيولوجيا 2023 للثانوية العامة للأسئلة المقالية والاختيار من متعدد: « 2 مقالي، 44 موضوعي، بمجموع 46.

- الدرجة الكلية: 4 مقالي، 56 موضوعي، ليصبح المجموع الكلي 60 درجة.

غرفة العمليات المركزية تتابع الامتحانات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، تتابع منذ صباح اليوم مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، تزامنا مع عقد امتحانات امتحانات «الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل».

مراجعة تشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية

وشددت وزارة التعليم، على مراجعة تشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أجهزة إلكترونية، واستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان،