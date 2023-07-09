طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

يشهد طقس الإسكندرية اليوم ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، تزامنا مع الأجواء الصيفية التي تعيشها عروس البحر المتوسط، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج، ما يحد من عمليات نزول البحر، إلا عبر محاذير محددة.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الأحد بلغت 35 درجة مئوية صباحا، بينما المحسوس 37 درجة مئوية.

حالة الأمواج في طقس الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم استمرار نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، بينما تبلغ معدلات ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار، ما يعني أنها مضطربة، ويحظر النزول إلى البحر خلالها، ما تبعه رفع الرايات الحمراء على كافة الشواطئ.

نسبة الرطوبة في الإسكندرية

وكشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص طقس الإسكندرية خلال تلك الآونة، ارتفاع نسبة الرطوبة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل نهارا من 50 إلى 55%، بينما ليلا من 75 إلى 80%، وهو ما يزيد من الشعور بالحر وهو أعلى معدل هذا الأسبوع.