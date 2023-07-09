الحكومة: لا صحة لصدور قرار بإلغاء منهج اكتشف «Discover» لطلاب ابتدائي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منهج اكتشف «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024.

وأشار المركز، في بيان، اليوم الأحد، إلى التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء منهج اكتشف «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن.

التعليم: المنج دون أي تغيير أو اختلاف عن العام الدراسي السابق

وأوضحت الوزارة، إلى أن منهج اكتشف «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية المقرر للعام الدراسي القادم2023/2024، كما هو دون أي تغيير أو اختلاف عن العام الدراسي السابق، مؤكدة أن المنهج يساعد على تنمية مهارات الإبداع والتواصل لدى الطالب حيث يعمل على دمج تخصصات مختلفة مثل العلوم والرياضيات والدراسات واللغة العربية في شكل موضوعات دراسية تتناول مجموعة من المعارف و المهارات والقضايا، التي تساعد الطالب على تحقيق نواتج التعلم، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

بدوره، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أية استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).