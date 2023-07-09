أستاذ آثار: المشروعات القومية الحالية تجمع بين الأصالة والمعاصرة

قال الدكتور محمد حمزة الحداد أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي، وعميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق، إنّ المشروعات القومية الحالية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مشددًا على أنّ الجهات التنفيذية يجب عليها أن تعي أوامر وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جيدًا؛ لأنه درس التجربة التاريخية بحق ،ويعرف المراحل الكبرى التي مرّت على مصر بصفة عامة.

الرئيس يعرف الاتجاهات العالمية التي تحاول تشويه تاريخ مصر

وأضاف أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الرئيس السيسي يعرف الاتجاهات العالمية التي تحاول تشويه تاريخ مصر مثل الأفروسنتريك وعلم الآثار التوراتي، ويجب أن نتصدى لكل تلك الحركات من خلال الإعلام والندوات وورش العمل، وأن تضطلع وزارة الثقافة بدورها في هذا الاتجاه».

القاهرة الحالية رابع عاصمة إسلامية في مصر

وتابع أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي، بأنّ القاهرة الحالية رابع عاصمة إسلامية في مصر، فقد كانت العاصمة الأولى «الفسطاط، والثانية العسكر، والثالثة القطائع»، مشيرًا إلى أنّ القاهرة التاريخية إن أضيفت لها القاهرة الكبرى، فإنّها ستشمل الجيزة والقليوبية، وهناك حضارة المعادي وحضارة حلوان منذ عصور ما قبل التاريخ، كما أنّ كل فلاسفة وحكماء الإغريق تعلّموا في أون القديمة (عين شمس).