عاجل.. إجابة امتحان التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة.. احسب درجاتك

انتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية من أداء امتحان مادة التفاضل والتكامل، اليوم، وتندرج ضمن المواد المُضافة للمجموع، وتباينت آراء بعض الطلاب بشأن المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد آخرون أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» الإجابات الكاملة لـ امتحان مادة التفاضل والتكامل اليوم، على النحو التالي.

إجابات امتحان التفاضل والتكامل

توزيع درجات التفاضل والتكامل

وكانت وزارة التربية والتعليم، أوضحت أنّ مجموع درجات التفاضل والتكامل للثانوية العامة 30 درجة، وتشتمل على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات، و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة، وإجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وأكدت الوزارة أنّ امتحان التفاضل والتكامل يُعقد بنمط الأسئلة الموضوعية بنسبة 85% والأسئلة المقالية بنسبة 15%.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وصباح اليوم، أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول»، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية «علوم»، ومادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» للشعبة العلمية «رياضيات»، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ورقيا بالبابل شيت، بنظام الأوبن بوك، ويتم تسليمهم كتيب مفاهيم مع بدء الامتحان، على أن يتم تسليمه مرة أخرى مع نهاية الامتحان.

وأدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الأجنبية الثانية» فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم «اللغة الأجنبية الثانية» فترة ثانية، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ «ورقة أولى».