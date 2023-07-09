طلاب الثانوية العامة بالمحافظات عن امتحان التفاضل والتكامل: متوسط ومباشر

أبدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في مختلف المحافظات سعادتهم بسهولة امتحان التفاضل والتكامل، اليوم الأحد، حيث أكدوا أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وأن بعضها هدف لقياس نسب التفوق وكانت تحتاج إلى تفكير عميق، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله سهل ويمكن حله والوقت مناسب جدا.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

في الدقهلية، قالت وسام فتحي، الطالبة بمدرسة بنها الثانوية بنات، إن وقت الامتحان كاف ومناسب جدا، وأن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وكان به 6 أو 7 نقاط لقياس الذكاء والتفوق، وكانت تحتاج لتفكير عميق.

وأوضحت غرفة عمليات الامتحانات بالقليوبية، أن امتحان التفاضل والتكامل مر بهدوء دون حدوث ما يعكر صفوها.

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن نحو 48886 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 112 لجنة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

أسئلة للطالب المتفوق

وفي الدقهلية، قال الطالب محمد أيمن لـ«الوطن»، إن الامتحان كان واضحا يحتوي على أسئلة اعتاد عليها، لكن تكمن المشكلة في الوقت.

وأوضحت الطالبة منة محمد لـ«الوطن»، أن الامتحان كان سهلا، وقالت «اعتدنا على حل أسئلة مشابهة، لكن المشكلة في الوقت، 20 سؤالا مطلوب حلها في ساعتين.. ده صعب».

وقال عبد الرحمن مصطفى، طالب في المدرسة الثانوية العسكرية، إن أسئلة الامتحان كانت سهلة، باستثناء سؤالين بحاجة إلى وقت كبير، لكن في المجمل الامتحان كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط.

الوقت ملائم للإجابة والمراجعة

وفي الإسماعيلية، قال محمد إسماعيل، طالب في شعبة علمي الرياضة، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن 18 سؤالا اختياريا وسؤالين مقاليين، كان بينهما سؤال واحد للتفرقة بين مستويات الطلاب.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الوقت المحدد للامتحان كان كاف للإجابة على الأسئلة ومراجعتها.

وقال سامح عزيز، طالب، إن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط، وكل من ذاكر بنسبة 90% تقريباً أجاب عن جميع الأسئلة بسهولة.