طلاب الثانوية العامة في البحر الأحمر عن امتحانات اليوم: جاءت من كتاب المفاهيم

أعرب طلاب الثانوية العامة في البحر الأحمر، عن سعادتهم بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمي، ومادة الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، واصفين الامتحان بأنّه «سهل وجاء من كتاب المفاهيم».

أحمد عاصم، الطالب بالصف الثالث الثانوي بلجنة مدرسة خالد ابن الوليد في الغردقة، قال إنّ امتحان مادة الرياضيات البحتة كان سهلا، وجاء من كتاب المفاهيم.

وأعربت شروق أحمد، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، من أمام لجنة مدرسة الثانوية بنات بالغردقة، عن سعادتها بسهولة امتحان مادة الجيولوجيا للشعبة العلمية.

طلاب أجانب في امتحانات الثانوية العامة

وشهدت لجنة مدرسة حامد جوهر التجريبية لغات بالغردقة، أداء 3 طلاب أجانب يحملون الجنسيات «الإيطالية والروسية»، اليوم، ومقيدين بإحدى المدارس الخاصة التابعة بإدارة الغردقة التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وكشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن انتهاء 3425 طالبًا وطالبة من تأدية امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلوم، ومادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل للشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية في 13 لجنة امتحانية دون شكاوي.