غدا.. دار نهضة مصر تنظم ندوة لمناقشة كتاب «كلام سليم» لـ سماح أبو بكر

تنظم دار نهضة مصر ندوة ثقافية وحفل توقيع لأحدث قصص الكاتبة سماح أبو بكر عزت، وهو سلسلة «كلام سليم» في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك وبحضور مجموعة من الكتاب من بينهم الشاعر عبده الزراع، والدكتور أشرف دقادوس والكاتبة نشوى الحوفي والكاتب محمد سيد عبدالتواب، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى، وذلك يوم السبت الساعة السادسة مساء.

سماح أبو بكر: «كلام سليم» تناقش قضية المثلية

وأضافت سماح أبو بكر عزت لـ «الوطن»: سلسلة «كلام سليم» تتضمن ثلاث قصصة تناقش فكرة التوعية بالمثلية، مكتوبة بطريقة مبسطة ومناسبة للأطفال من سن ست سنوات، وتتضمن السلسلة ثلاث قصص «قوس الخطر، وآسف ممنوع الدخول، وشمس وقمر»، ومن المقرر أن يتم طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

في سياق آخر عبرت سماح أبو بكر عزت عن سعادتها باختيارها سفيرة مبادرة «حياة كريمة» مؤخرا، وبتفاعل الأطفال المشاركين في الفاعليات الثقافية المقدمة في قرى المبادرة، وعملنا 3 ورش مع الأطفال هناك وكان عليها إقبال كبير، ومنها ورش في مسرح ضمن مبادرة «أنت الحياة» وورشة في مكتبة جديدة «كتابك» أنشأتها المبادرة في هناك.

وأكملت: حكيت قصة «حلم فارس» عن حكاية حقيقية لشاب من ذوي القدرات يعيش في أسوان، وتمكن من التواصل مع مبادرة حياة كريمة وكان يحلم بتحويل قريته إلى قرية خضراء وتم اختياره في سفيرا في مبادرة حياة كريمة، والمؤسسة طبعت القصة ومن رسوم الفنانة، ووزعتها على الأطفال وكان هناك تفاعل إيجابي من الأطفال مع إنجازات حياة كريمة.