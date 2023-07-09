إزالة 23 تعديا على أملاك الدولة وأراض زراعية في بني سويف خلال 24 ساعة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة 21 لحملات إزالة التعديات التي بدأت أمس، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن تلك الحملات المكثفة، تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 23 حالة تعد جديدة

وقال محافظ بني سويف، إنه جرى إزالة 23 حالة تعد، بواقع 11 حالة على مساحة 392 مترا على أرض ولاية الري والصرف، و3 حالات على مساحة 51 مترا ولاية الطرق، و9 حالات تعد على 9 قراريط أرض زراعية، وذلك خلال 24 ساعة في الحملة انطلقت أمس وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.

الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذ الإزالات

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.