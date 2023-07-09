«الدقهلية»: إحالة 159 مخالفة تموينية للنيابة العامة

قررت محافظة الدقهلية إحالة 159محضرا بمخالفات تموينية جرى ضبطها، للنيابة العامة لإعمال شئونها بعد قيام مديرية التموين بالدقهلية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز في مختلف الإدارات التابعة للمديرية.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز

وأوضحت المحافظة في بيان لها أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

إحالة 159 مخالفة تموينية للنيابة

وأشار السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات جاءت في منية النصر وشربين والسنبلاوين ونبروه وبني عبيد والجمالية والمنزلة وأسفرت عن الآتي:

- محاضر مبيعات وهمية ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 231 شيكارة.

- محاضر نقص وزن ومحاضر تجميع سلع تموينية ومحاضر تصرف في سلع تموينية ومحاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية لدى بدال تمويني.

- محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية لبدال تمويني، ومحاضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز ومحاضر بيع أعلى من السعر الرسمي.

- محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر سلع مجهولة المصدر.

- محاضر غش تجاري ومحاضر مزاولة نشاط دون ترخيص ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

وأكدت محافظة الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.