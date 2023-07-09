السجن المشدد سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بتعاطي مخدرات في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد لمدة عام مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه، لصاحب ورشة لإدانته بتعاطي مواد مخدرة «الحشيش والهيروين» بمنطقة دار السلام، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

تعاطي المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «خليفة. إ، 22 عامًا، صاحب ورشة»، أنّ المتهم في العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، حاز وأحرز جوهري الحشيش والهيروين المخدر بقصد التعاطي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تقرير المعمل الكيماوي

وثبت في تقرير المعمل الكيماوي، أنّه بفحص وتحليل عينة من دم وبول المتهم تبين تعاطيه للمواد المخدرة الحشيش والمورفين.