21 ألف طن بضائع عامة تغادر ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 4 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21970 طنا تشمل 4300 طن مولاس و755 طن حديد و5850 طن كلينكر و11065 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60480 طنا تشمل 1274 طن خشب زان و20 طن كسب صويا و1434 طن حديد و1257 طن أبلاكاش و400 طن صودا و4818 طن فول صويا و3140 طن فول و1301 طن عدس و9345 طن خردة و19054 طن قمح و18437 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 382 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6578 حاوية مكافئة.

3911 طن قمح تتجه إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 186444 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 228137 طنًا .

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3911 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4566 شاحنة.