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ميناء دمياط يصدر 22911 طن بضائع عامة ويستقبل 503 حاويات

كتب:

كريم روماني
08:25 م | الإثنين 03 يوليو 2023
ميناء دمياط "ارشيف"

ميناء دمياط "ارشيف"

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان صدر عنه، أنّ الميناء استقبل 10 سفن، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما غادر 13 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 32 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وأوضح البيان أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22911 طن تشمل: 3713 طن رمل، و5800 طن كلينكر، و150 طن علف بنجر، و13248 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38918 طن تشمل، 3500 طن ذرة، و8232 طن خردة، و3307 طن حديد، و4935 طن فول صويا، و2405 طن زيت طعام، و1016 طن خشب زان، و2803 طن أبلاكاش، و12186 طن قمح، و534 طن كسب فول صويا.

حركة الصادر من الحاويات

وكشف البيان أنّ حركة الصادر من الحاويات 503 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 606 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2785 حاوية مكافئة.

رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص

وكشف البيان انه وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح 160269 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220463 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3506 أطنان قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا نحو 3032 شاحنة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.