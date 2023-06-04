«التأمينات» توضح فئات إصابات العمل المؤمن عليها.. منها التلاميذ

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني، فئات إصابة العمل المؤمن عليها، حيث يلتزم صاحب العمل بأخطار الهيئة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وفي حالة امتناعه يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، فئات إصابات العمل المؤمن عليها وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

فئات إصابات العمل المؤمن عليها من التأمينات

- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.​

- الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون.

- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

- المكلفون بالخدمة العامة.

- الملتحقون بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.​

- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.

- الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي.

خدمات هيئة التأمينات الاجتماعية الإلكترونية

يذكر أن من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، خدمة تقديم تعديل فئة اشتراك صاحب العمل، لفئة أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج، بمعنى تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي إلى فئة الدخل الأعلى أو الأقل، ويتمثل ذلك في تقديم صاحب العمل أو المصري من العاملين بالخارج بطلب تعديل فئة الاشتراك الأقل بشرط تقديم المستند الذي يثبت انخفاض دخله عن العام السابق.