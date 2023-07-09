كيف وصفت جيهان السادات ثورة 30 يونيو قبل رحيلها؟

أشادت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في عدد من اللقاءات والحوارات التي أجرتها قبل وفاتها، بثورة 30 يونيو التي اعتبرتها ثورة الخلاص من حكم الجماعة الإرهابية التي اختطفت مصر.

ثورة 30 يونيو

وقالت الراحلة جيهان السادات، في أحد المداخلات التي أجرتها على التليفزيون المصري، إن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة لا بد منها، بعد أن عانى شعب مصر من الفوضى، فضلا عن الحرائق والقتل في عهد الإخوان الإرهابية، الذين كانوا أعداء للشعب ووقفوا في وجهه، مؤكدة: «نعيش الآن في أمن وأمان وراحة، رغم معاناة الدول المحيطة بمصر، وربنا حمانا برئيس عاقل ومتزن وعالج الأمور بطريقة ممتازة أوصلتنا لما نحن به الآن، وأنقذ مصر من الحكم الفاشي».

وفي سياق منفصل، أكدت زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في تصريحات لها، أن خروج الشعب المصري بهذا المنظر في ثورة 30 يونيو كان دليلا على أن الشعب يريد الحياة في أمن وأمان.

استعادة مصر

وفي لقاء آخر لها، مع الإعلامية لميس الحديدي، قالت إن أحفادها وأولادها شاركوا في الثورة، ونزلوا ميدان التحرير، مؤكدة أن 30 يونيو أعادت للشعب المصري عزته وكرامته: «كل أحفادي وأولادي ذهبوا إلى ميدان التحرير، إلا واحد فقط ظل معي، وصعدت إلى الشرفة وأمسكت بعلم مصر وقمت بتحية كل الأفواج العابرة من أمام البيت، هذه الثورة أعادت إلينا كرامتنا وعزتنا ومصر التي كانت قد اختطفت».

نهاية حكم جماعة الإخوان

وأشارت جيهان السادات، إلى أن 30 يونيو كانت بمثابة نهاية لحكم جماعة الإخوان المسلمين، مسلطة الضوء خلال حديثها عن ما وصفته بالفوضى والخراب والتدمير والاعتداءات على أقسام الشرطة خلال فترة حكم محمد مرسي، مؤكدة على أن 30 يونيو جاءت لإنقاذ مصر من مصير مجهول.