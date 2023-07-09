«الأعلى للثقافة» يحتفي بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. غدا

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، سلسلة من الندوات حول القضايا المرتبطة بالثورة ودورها في بناء الجمهورية الجديدة، احتفالًا بذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو الجاري، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بذكرى 30 يونيو

يُفتتح برنامج الفعاليات في تمام الخامسة من مساء الغد، بكلمة وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ثم كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، يعقبه عرض لفيلم تسجيلي قصير بعنوان «ثورة يونيو بناء وطن».

تبدأ أولى فعاليات البرنامح بندوة «الثقافة وانتفاضة الوعي»، الساعة الخامسة والنصف مساءً، يديرها الدكتور هشام عزمي، ويُشارك بها كل من: الفنان أحمد عبد العزيز، والدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة ورئيس مؤسسة أراك للفنون، والكاتب شعبان يوسف مؤسس ورشة الزيتون الثقافية، والروائية الدكتورة ضحى عاصي عضو مجلس النواب.

وفي السابعة والنصف مساءً، تنطلق ندوة «ثورة يونيو صفحة جديدة في تاريخ المصريين»، بمشاركة الدكتور صابر عرب وزير الثقافة السابق، والمؤرخ أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة لطيفة سالم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية الآداب جامعة بنها، ويديرها الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء وعضو لجنة التاريخ بالمجلس.

تُستهل فعاليات الثلاثاء 11 يوليو 2023، في الخامسة مساءً، بندوة «الإعلام وثورة تصحيح المسار»، التي يشارك فيها الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والدكتور جمال الشاعر رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويديرها النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام.

في السابعة مساءً، تقام ندوة «ثورة يونيو وحروب السوشيال ميديا»، ويديرها: الدكتور محمد خليف استشاري الثقافة الرقمية ونائب مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة المهندس زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي رئيس لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب الصحفي سامح فايز الباحث في الشؤون السياسية، والمهندس محمد عزام استشاري التحول الرقمي عضو لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة.

يوم الأربعاء، يشهد في الخامسة مساءً، إقامة ندوة «ثورة يونيو والسياسة الخارجية.. تحديات وإنجازات»، بمشاركة الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد يوسف أحمد الخبير بالعلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والسفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الدولية مساعد وزير الخارجية السابق، والدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية بمعهد 6 أكتوبر ونائب مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس، ويديرها الدكتور حسين حسني الإعلامي وأستاذ الصحافة بجامعة 6 أكتوبر وعضو لجنة الشباب بالمجلس.

وتختتم فعاليات برنامج الاحتفاء بذكرى الثورة، في السابعة مساءً، بندوة «الثورة.. المرأة حامية الهوية»، وتُشارك فيها السفيرة مشيرة خطاب الدبلوماسية الكبيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيرة الأسرة والسكان السابق، والدكتورة منى الحديدي أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان رئيس لجنة الشباب بالمجلس، والدكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة ولجنة الشباب بالمجلس، وتديرها الإعلامية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء ومجلة الكواكب.