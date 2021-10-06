جيهان السادات حاضرة في احتفال أكتوبر رغم رحيلها.. وعائلتها: شكرا للرئيس

في أول ذكرى لنصر أكتوبر المجيد بعد رحيلها، ظهرت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في الفيلم التسجيلي «صناع التاريخ»، الذي عُرض في الندوة التثقيفية 34 بعنوان «كتوبر 73 والعبور إلى المستقبل» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، في إطار الاحتفالات بالذكرى 48 للنصر العظيم.

أحمد فؤاد سليم في الفيلم التسجيلي: شهادات جيهان تنوّر الطريق للأجيال المقبلة

وتطرق الفيلم إلى جهود السيدة الراحلة جيهان السادات، التي غيبها الموت يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض، وقال الفنان أحمد فؤاد سليم عنها: «جيهان السادات ساندت الرئيس الراحل، وساندت جميع المصريين بأعمالها التي عاشت ما بيننا، وشهاداتها تنوّر الطريق للأجيال المقبلة»، وظهرت «جيهان» في جزء من الفيلم وهي تلقي كلمة في احتفال سابق بذكرى نصر أكتوبر.

أنور السادات: مصر دولة لا تنسى أبنائها

ظهور جيهان السادات في أول احتفال بنصر أكتوبر بعد وفاتها، استقبلته عائلة الرئيس الراحل بسعادة وتقدير، وقال محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس السادات، إنَّها لفتة رائعة وبمثابة تكريم للسيدة جيهان وزوجها الرئيس السادات وكل أفراد العائلة، مضيفًا لـ«الوطن»: «كنا سعداء بشدة عندما شاهدنا السيدة جيهان، ومصر تؤكّد دائمًا أنَّها لا تنسى أبنائها، خاصة في ذكرى هذا النصر العظيم الذي نفتخر به جميعا كمصريين».

عاطف السادات: وسام على الرأس

وتوجه اللواء عاطف السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، بالشكر إلى الرئيس السيسي، قائلاً لـ«الوطن» إنَّ الرئيس في كل مرة يعطي دروسًا في الرقي والتقدير والاحترام، ولفتة ظهور جيهان السادات في الفيلم التسجيلي لاحتفالية نصر أكتوبر «شرف كبير ووسام على الرأس، وتفاجأنا جميعا لأننا لم نكن نعرف بالأمر قبلها، لكنها مفاجأة أدخلت السرور علينا».

وفاة جيهان السادات بعد صراع مع المرض

وكانت السيدة جيهان السادات، قد توفت في التاسع من يوليو الماضي، في عمر ناهز 88 عامًا، بعد رحلة علاج طويلة مع السرطان استمرت لأكثر من عامين، ودفنت إلى جوار الرئيس الراحل أنور السادات، بناءً على وصيتها، وكانت قد ولدت في القاهرة في العام 1933 من والدة إنجليزية ووالد مصري، وتزوجت أنور السادات العام 1949.