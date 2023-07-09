رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الجيولوجيا: أسئلة مباشرة ومن المنهج

رصدت «الوطن» رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الجيولوجيا، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة «علمي علوم»، اليوم، وفقا للجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إذ عُقد الامتحان ورقيا بالبابل شيت في لجان مراقبة ومؤمنة.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الجيولوجيا

أكد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، أن امتحان الجيولوجيا فى مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض الأسئلة البسيطة التي تحتاج إلى تركيز وفهم قبل الإجابة، وأن الأسئلة مباشرة ومن المنهج الدراسي، وبدون تعقيدات.

ورصدت ائتلاف أولياء أمور مصر، رأي الطلاب في امتحانات الثانوية العامة اليوم

بدورها، قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف «أولياء أمور مصر»، أن أغلب الطلاب أكدوا أن الامتحان متوسط الصعوبة، مشيرة إلى أن طلاب القسم الأدبي قالوا إن امتحان مادة علم النفس والاجتماع، جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشهد صعوبة والوقت المتاح كان مناسب.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشارت إلى أن هناك تباينا في الآراء حول مستوى امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة، وإن كان أغلبهم أكدوا أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، مع بعض الصعوبة في الأسئلة المقالية، وهناك شكاوى من قصر الوقت المخصص للامتحان ووصفوه بأنه أسهل من امتحان الاستاتيكا.

وأضافت مؤسس ائتلاف «أولياء أمور مصر»، أن هناك مطالب لطلاب شعبة علمي رياضة بضرورة النظر في زيادة الوقت المخصص لامتحانات الرياضيات إذ أن الأسئلة تحتاج تفكيرا وتركيزا.