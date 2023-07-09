محافظ السويس يكرم أوائل الدبلومات الفنية

كرم اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، أوائل الدبلومات الفنية، بمنحهم شهادة تقدير وميدالية المحافظة، تقديرا لتفوقهم الدراسي بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، و خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، وياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

أعرب محافظ السويس عن سعادته بحصول طلاب المدارس الفنية من أبناء السويس على المركز الأول والثاني على مستوى الجمهورية، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية الطالبة ندى السيد عطية الله عبد الجواد، بمدرسة السويس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات، قسم كهربا- تخصص نقل وتوزيع طاقة كهربية، بمجموع 993 من إجمالي 1000 درجة.

وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، الطالبة مريم حسن محمد عطية من مدرسة السويس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات، قسم كهرباء- تخصص نقل وتوزيع طاقة كهربية، بمجموع 990 درجة.

الأوائل على الدبلومات الفنية بمحافظة السويس

وتضمن كشف الأوائل حصول كل من الطالبة رحمة ناصر مصطفى أحمد، والطالبة مريم حسن محمود حسن على المركز الثالث على مستوى مدرسة السويس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات، قسم كهرباء، تخصص نقل وتوزيع طاقة كهربية، بمجموع 988 درجة.

وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته بهذا التفوق مؤكدا لهم جميعًا على أن هذا النجاح هو البداية نحو تحقيق آمالهم و طموحاتهم في بناء المستقبل.