الليلة.. عرض أولى حلقات إسعاد يونس مع النجوم الشباب في «صاحبة السعادة»

تنطلق مساء اليوم، أولى حلقات النجوم الشباب التي يقدمها برنامج «صاحبة السعادة» للفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة «DMC»، إذ تكشف عن أكثر الفنانين الذين لمعوا خلال الفترة الماضية.

إسعاد يونس تستضيف 4 نجوم شباب

وتستضيف الفنانة إسعاد يونس عددًا من الفنانين الشباب منهم الفنان عصام عمر بطل مسلسل «بالطو» الذي جرى تقديمه عبر منصة «WATCH IT»، والذي تألق مؤخرًا بشكل كبير وحقق نجاحًا ملحوظًا.

كما تستضيف الفنانة إسعاد يونس أيضًا الفنان عمر الشريف الذي لمع من خلال شخصيته التي قدمها في مسلسل «تحت الوصاية» بجانب الفنانة منى زكي ولاقى إشادات واسعة رغم صغر سنه.

ومعهم أيضًا الفنان أحمد والي وذلك بعد النجاح الذي كان قد قدمه في مسلسل «الأصلي» مع الفنانة ريهام عبدالغفور، إلى جانب أيضًا الفنانة آية سماحة بعد تقديمها دور البطولة أمام الفنان أحمد أمين في مسلسل «الصفارة».

وسيجرى عرض حلقة الفنانين الشباب مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» في تمام الساعة 11 مساءا.