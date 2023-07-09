«الشيشيني»: نقلة نوعية في القطاع الصحي بفضل المبادرات الرئاسية

قال جلال الشيشيني، معاون وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، إن المبادرات الصحية الرئاسية، التي تقوم بها الدولة المصرية هدفها فحص المواطنين إلى جانب توفير العلاج اللازم، مؤكدا أنها أحدثت نقلة نوعية في القطاع كما حدث في مبادرة القضاء على فيروس «سي» وتوفير العلاج للمصابين.

المبادرات الصحية الخاصة بالمرأة

وأضاف «الشيشيني»، خلال حواره المذاع عبر قناة «DMC»، أن المبادرات الصحية الخاصة بالمرأة ساهمت في تقليل نسب الإصابة بأي أمراض مزمنة بشكل كبير، فضلا عن تقليل نسب الوصول لمعدلات الخطر، إذ إن الكشف عن الأورام مبكرا يُسهل الأمر خلال فترة العلاج دون مشاكل أو مضاعفات إلى جانب ارتفاع نسب الشفاء.

تعدد المبادرات الصحية

وتابع، بأن هناك تعدد في المبادرات الصحية، مثل مبادرة اكتشاف ضمور العضلات الشوكي، التي تم فحص 3000 طفل خلالها، إلى جانب مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع، التي تهدف إلى حماية الأطفال من المشاكل السمعية، وتقديم التداخلات الأولية من علاج دوائي أو تركيب سماعات، والحماية مبكرا من الحاجة إلى زراعة قوقعة، وجرى فحص 4 ملايين طفل حتى الآن، علاوة على المبادرات الصحية المقدمة للمقبلين على الزواج، ومبادرات الكشف عن الأورام السرطانية، وغيرها.

وأكد استمرار المبادرات الصحية للمرأة، التي تستهدف السيدات فوق الـ18 عاما، إذ تشمل توفير جميع خدمات التوعية علاوة على التوجه والكشف المبكر عن أي أعراض والعلاج مبكرا، فضلا عن خدمات الصحة الإنجابية وتنمية الأسرة، ومبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية كالضغط والسكر.