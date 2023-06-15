رئيس هيئة الرعاية الصحية: المبادرات الرئاسية ساعدت في تحسين المؤشرات

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، إن الحوار الوطني تجربة ثرية، وجلسة مناقشة الملف الصحي في لجنة المحور المجتمعي، شارك فيها شباب سياسيين وخبراء في العمل الصحي في مصر، مؤكدا أنهم كأجهزة حكومية أكثر المستفيدين من طرح أفكار واقتراحات الحوار الوطني.

تحسين المؤشرات الصحية

وأشار «السبكي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن جلسة اليوم في الحوار الوطني، شهدت شبه اتفاق بين المشاركين حول منظومة التأمين الصحي الشامل، وهذا كان له انعكاس في تحسين المؤشرات الصحية، وإطلاق مبادرات رئاسية، والقضاء على قوائم الانتظار، وكل هذا كان له دور في إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

النظام الصحي الجديد

وتابع: «جلسة مناقشة ملف الصحة بالحوار الوطني اليوم، كان فيها فرصة ذهبية للحكومة، في استعراض ما حقق في المحافظات التي شهدت تطبيق التأمين الصحي الشامل، والدول نجحت في تحمل تكاليف العلاج والمرض عن المواطنين وفي النظام الصحي الجديد سيتاح مساحة أكبر للقطاع الخاص والقطاع الأهلي».