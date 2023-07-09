حالة واحدة تؤدي لوقف صرف السلع التموينية دون الخبز.. السر في الراتب الشهري

تتنوع أشكال توقف صرف المقررات التموينية للأسرة، ما بين توقف كلي أو جزئي، إذ إن في بعض الحالات يتم صرف الخبز فقط للأسرة مع وقف صرف السلع التموينية الأخرى، وذلك حال انطباق شروط الاستبعاد من الدعم على الأسرة والتأكد من كون الأسرة غير مستحقة للدعم، ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لضبط منظومة التموين.

أسباب الحذف من بطاقة التموين

وأكد مصدر في وزارة التموين، في تصريح لـ«الوطن» أن الراتب الشهري الذي تتقاضاه الأسرة، يُحدد مدى استمرار صرف السلع التموينية للأسرة، موضحة أنه حال تخطي الراتب الشهري للأسرة مبلغ 9600 جنيه، يتم في هذه الحالة وقف الدعم التمويني والسلع مع استمرار صرف حصة الأسرة من الخبز.

أسباب إيقاف بطاقة التموين

ووفق المصدر، تشمل الأسباب التي تؤدي إلى توقف بطاقة التموين، التالي:

1- تقاضي الأسرة راتبا شهريا أعلى من 9600 جنيه.

2- امتلاك الأسرة سيارة حديثة موديل 2018 أو ما بعده.

3- تحرير مخالفات مبانٍ ضد الأسرة حال التعدي على الأراضي الزراعية.

4- استهلاك الأسرة فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/وات.

5- وصول قيمة فاتورة المحمول 800 جنيه شهريا فأكثر.

6- امتلاك الأسرة حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

7- دفع الأسرة ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

8- من يمتلكون شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

9- تسديد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.

10- أن تكون من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

11- الأشخاص المتوفون ولا يزالون مدرجين على البطاقة.

12- الأشخاص المسافرين بالخارج ولا يزالون مدرجين على البطاقة.

13- الأسرة التي لم تقم بصرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.

14- أن تدفع الأسرة مصاريف مدراس 20 ألف جنيه فأكثر.