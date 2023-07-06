الزوجة الأولى أم الثانية؟.. من المسموح بإضافتها على بطاقة التموين؟

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بزوجها، سواء بعد فصلها من بطاقة تموين أسرتها، أو ضمها كفرد جديد على البطاقة والمنظومة التموينية.

إضافة الزوجة على بطاقة التموين

أوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن رب الأسرة إذا كان لديه أكثر من زوجة، يحق له إضافة واحدة فقط، وقالت المصادر لـ«الوطن»: «من حق رب الأسرة أن يختار إضافة الزوجة التي يريد ضمها على بطاقته، إما الزوجة الأولى أو الثانية، ولا يجوز إضافة زوجتين على البطاقة»، مشيرة إلى أن الإضافة تتم من خلال فصل الزوجة من بطاقة أسرتها أو من خلال تقديم طلب إضافة جديد لزوجته إذا كانت الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين

- أن تكون الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية إذا كان إضافة الزوجة لأول مرة، وهم: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، أو أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، أو أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أو أبناء الأسر البديلة، أو زوجات الشهداء».

- ألا يكون عدد أفراد بطاقة التموين 4 أو أكثر من 4 أفراد، تنفيذا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن يكون عدد أفراد البطاقة بحد أقصى 4 أفراد.

إضافة الزوجة غير المستفيدة للتموين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة الزوجة غير المستفيدة من التموين، إلى بطاقة زوجها من خلال تقديم طلب إلى مكتب التموين التابع للأسرة في الحيز السكني، لفحص استحقاق الأسرة أولاً والتأكد من كونها من الفئات الأولى بالرعاية.