«الملا»: مجمع إنتاج السيليكون بالعلمين يحقق استفادة مثلى من مواردنا التعدينية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون في مدينة العلمين الجديدة، ضمن استراتيجية الوزارة لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة ذات العائد الاقتصادي المرتفع للاقتصاد المصري.

اهتمام القيادة السياسية بالمشروع

أكد «الملا» خلال الاجتماع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا المشروع الذي يعد من المشروعات القومية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من مواردنا التعدينية مثل الكوارتز المادة الخام لتصنيع السيليكون المعدني، مشيراً إلى أن أهمية المشروع تتطلب الإسراع بوتيرة الإجراءات التنفيذية لتقدم العمل بالمشروع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، واتباع نهج غير تقليدي ومختلف في تنفيذ هذه الإجراءات بما يضمن الإسراع بتنفيذها، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات تأسيس الشركة المنفذة للمشروع وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذه.

متابعة إجراءات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع

شهد الاجتماع متابعة إجراءات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع لإنتاج السليكون المعدني، واستعرضها الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، موضحاً الإجراءات الجارية لاختيار استشاري التنفيذ والمقاول العام للمشروع وتوريد المادة الخام ومدخلات الإنتاج اللازمة، وجرى تأمين المادة الخام للمشروع من الكوارتز النقي من مناطق امتياز هيئة الثروة المعدنية.