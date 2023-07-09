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الرئاسة: مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل

كتب:

محمد أبو عمرة
04:07 م | الأحد 09 يوليو 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ مصر سوف تستضيف في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ ذلك يأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.