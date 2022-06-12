معلومات عن محوري جيهان السادات وجوزيف تيتو بالقاهرة.. نقلة حضارية

شهدت محافظة القاهرة، خلال السنوات الماضية، طفرة كبيرة في مشروعات النقل والطرق، لإحداث نقلة حضارية وإنهاء المشكلات والأزمات التي تسببت في الزحام المروري، ومن تلك المشروعات محور جيهان السادات ومحور جوزيف تيتو، حيث أكدت محافظة القاهرة فى تقرير لها، أن تلك الأعمال كان لها أثر كبير في استعادة الوجهين الحضاري والجمالي لشوارع العاصمة.

محور جيهان السادات

- المحور يربط بين منطقة وسط البلد والمحاور الرئيسية الطولية، مثل صلاح سالم والأتوستراد وامتداد محور المشير طنطاوي.

- يساهم محور جيهان السادات في تقليل الكثافات المرورية على الطرق بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبري 6 أكتوبر.

أعمال التطوير

وشملت أعمال التطوير ما يلي:

- 4 كيلو مترات طرق محيطة بإجمالي أطوال 8.6 كيلو متر.

- تأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم.

- إنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبي مسار المحور، تماثل التراث المعماري والحضاري للمنطقة.

- 1.2 مليار جنيه تكلفة محور جيهان السادات

- المحور يمتد من ميدان تاكى بشارع الفردوس حتى امتداد محورالمشير طنطاوي.

- 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات.

محور جوزيف تيتو

محور جوزيف تيتو بطول 21 كم، وقد تضمنت عملية تنفيذ هذا المحور تطوير طريق الأتوستراد وإنشاء 5 كباري جديدة، وذلك على النحو التالي:

- تطوير طريق الأتوستراد بعرض 50 مترا في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 7 حارات مرورية بدلًا من 4 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع يوسف عباس بطول 370 مترا، وعرض 10 أمتار في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع هشام بركات بطول 370 مترا، وعرض 20 مترا، في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع عباس العقاد يتكون من 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

- تطوير طريق «القاهرة - السويس»، وإنشاء مطالع لكوبري المشير أبو غزالة بطول 360 مترا، وعرض 10أمتار، إضافة لرامب بطول 380 مترا، وعرض 15 مترا.

- إنشاء كوبري تقاطع طريق الصاعقة، يتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مرورية بطول 560 مترا وعرض 13.5 أمتار.

- إنشاء كوبري جوزيف تيتو، ويتكون من حارتين مروريتين لكل اتجاه، بطول 420 مترا وعرض 22 مترا.