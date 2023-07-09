مجلة «Salon Privé» تشيد بمقومات مصر السياحية: تاريخ غني ومغامرة ثقافية

استعرض موقع مجلة «Salon Privé»، في تقرير مصور، أهم المقاصد السياحية والأثرية في مصر، تحت عنوان «اختبر جمال مصر الخالد: التاريخ الغني والمغامرة الثقافية»، إذ سلط الضوء على مدن القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والأقصر والتي لا تزال تجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم.

إشادة عالمية بمواقع مصر السياحية

وأوضح التقرير أن مصر بما تتميز به من مبان ذات الطرز المعمارية الرائعة، والأهمية التاريخية، والعمق الثقافي، و المواقع الأثرية، أصبحت مفضلة لدى كثير مما يبحثون عن المغامرة غير عادية.

وتابع التقرير أن القاهرة تمتلك كنوزًا أثرية، منها أهرامات الجيزة وهرم زوسر المدرج وغيرها من أهرامات الدولة القديمة، مشيرًا إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير والذي يعتبر أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية العريقة، يرحب بزائريه بتمثال للملك رمسيس الثاني كما يعرض المتحف الكنوز المكتشفة بمقبرة الملك توت عنخ آمون.

وأشار التقرير إلى الاختيارات المتعددة في مدينة القاهرة لعشاق الثقافة من القصور ومراكز الإبداع والفنون المسرحية والمعارض الفنية المعاصرة والعديد من المتاحف إلى جانب دار الأوبرا المصرية بما تقدمه من عروض موسيقية عالمية ومحلية.

وأضاف أنه لا تكتمل أي زيارة لمدينة القاهرة دون التنزه في منطقة القاهرة التاريخية ومنها شارع المعز، أحد المواقع الأثرية بمصر المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وزيارة منطقة خان الخليلي والتي تقدم الحرف اليدوية والهدايا التذكارية.

تشجيع على زيارة المدن الأثرية في مصر

وأردف التقرير: «ويمكن للسائحين القيام برحلة بحرية على ضفاف نهر النيل للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومشاهدة برج القاهرة ونادي اليخت والقصور الساحرة»، متطرقا إلى الحديث عن مدينة الأقصر التي تشجع السائحين على التطلع لاكتشاف تاريخي أعمق بما تمتلكه المدينة من كنوز أثرية.

أبرز المعالم الأثرية في الإسكندرية

أما عن مدينة الإسكندرية فقد وصفها التقرير بأنها جوهرة البحر الأبيض المتوسط، «تتميز بمزيج من الثقافات وبها المعالم الأثرية مثل عامود السواري، والمسرح الروماني وقلعة قايتباي»، منوهاً بمكتبة الإسكندرية والتي تعد مركزاً ثقافياً مهما وكنزاً للمعرفة بالإضافة إلى دار الأوبرا في الإسكندرية والتي تعكس الوجه الحديث للمدينة بما تستضيفه من عروض متميزة من الموسيقى والباليه والأوبرا.

كما تحدث التقرير عن مدينة شرم الشيخ واصفاً إياها بمثابة واحة لمحبي المغامرة، مشيراً إلى أن البحر الأحمر الذي تطل عليه يعد مكاناً متميزاً لمحبي رياضة الغوص والسباحة، كما يمتاز بالحياة البحرية النابضة بالحياة والشعاب المرجانية الفريدة، مشيرا إلى المواقع التاريخية بجنوب سيناء مثل جبل سيناء ودير سانت كاترين وهو أحد أقدم الأديرة في العالم وجرى تحديده كموقع تراث عالمي على قائمة اليونسكو، علاوة على الكاتدرائية السماوية ومسجد الصحابة الذى يعد جوهرة معمارية أخرى تستحق الاستكشاف، بالإضافة إلى السوق القديم بمدينة شرم الشيخ حيث الهدايا التذكارية والتوابل والحرف اليدوية المحلية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن مصر تقدم مزيجاً متنوعًا من العجائب التاريخية، والعمق الثقافي، والمغامرات المبهجة ولذلك فإن زيارة مصر تمثل تجربة لا تُنسى.