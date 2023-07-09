«اتصالات النواب»: طفرة كبيرة في خدمات القطاع تمتد إلى أقاصي المحافظات

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بدور الشركة المصرية للاتصالات، مؤكدا بأنها كيان وطني استراتيجي في تقديم خدمات الاتصالات، وركن مهم في منظومه التحول الرقمي، التي تستهدفها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لاستعراض استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال المرحلة المقبلة، بأن هناك طفرة كبيرة في تقديم خدمات الاتصالات استفاد بها المواطن المصري من خلال خدمات المحمول والانترنت الثابت والتليفون الأرضي، وشهدت معدلات توصيل جميع الخدمات إلى أقاصي المحافظات والأقاليم، بفضل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ارتفاعا كبيرا، لخدمه أهالينا في جميع المحافظات.

دعم منظومة التحول الرقمي

وأوضح بدوي، بأن الشركة الوطنية للاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات ترجمت خطط القيادة السياسية في دعم منظومه التحول الرقمي، من خلال دعم البنية التحتية لكافة الجهات الحكومية، سواء المؤسسات الحكومية والمؤسسات الطبية وغيرها من الوزرات والجهات المختلفة.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات، إلى أن الأرقام التي تحققت في سبيل تنفيذ خطط التحول الرقمي، أو خطط توصيل جميع الخدمات إلى جميع القرى والنجوع، برهنت بشكل كبير على الجهد المبذول من قبل المسؤولين في المصرية للاتصالات، ومنها المستهدف هذا العام بإنشاء 600 محطة محمول ليصل إجمالي الشبكات إلى 3500 محطة.

وأشاد رئيس اتصالات النواب بمدى استجابة المصرية للاتصالات لطلبات وشكاوى النواب الخاصة بضعف خدمات الإنترنت الثابت، وضعف شبكات المحمول وغيرها من الطلبات التي استجابت لها الشركة الوطنية لخدمة أهالينا في جميع القرى والنجوع والمراكز بكل المحافظات.