"شباب الاحزاب": تسليم عشماوي استكمال لنجاحات مصر في حربها على الإرهاب

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تسليم السلطات الليبية، للإرهابي هشام عشماوي المتهم في قضايا إرهابية عدة هو استكمال لنجاحات مصر في حربها على الإرهاب

وأضافت في بيان اليوم، "تلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاعر الفخر والاعتزاز عملية تسلم الإرهابي الهارب هشام عشماوي، مما يؤكد يقظة مؤسسات الدولة المصرية، وحرصها على تطبيق العدالة في حق كل من أسهم في استهداف المصريين، وحقهم في الحياة الآمنة".

وأوضحت التنسيقية أن القبض على هذا الإرهابي، يؤكد على التعاون المصري- الليبي، كنموذج يحتذى به من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.

كما تقدمت بتحية إجلال واعتزاز لأرواح وأسر شهداء الوطن، الذين لاقوا ربهم نتيجة الإرهاب الآثم".

وتوجهت بكامل التقدير والاعتزاز لمؤسسات الدولة المصرية وفي القلب منها جهاز المخابرات العامة المصرية، على ما يبذلونه يوميًا في حماية المجتمع المصري من الإرهاب، مؤكدة دعمها الكامل لمؤسسات مصر الوطنية في مواجهة الإرهاب، ولتحقيق العدالة وسيادة القانون على كل من استهدف حياة المصريين وأمنهم.