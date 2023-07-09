أستاذ مناعة تحذر عبر «قناة الناس» من تناول الأدوية دون الرجوع لطبيب

حذَّرت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بكلية جامعة الأزهر، من تعاطي الأدوية دون روشتة طبية أو توصية علاجية من طبيب مختص، قائلة «أضرار الإسراف في استخدام العقاقير والمضادات الحيوية قد يعرض الشخص لمضاعفات خطيرة».

«الشريف»: احذر من الاستخدام الخاطئ للأدوية

وأضافت «الشريف» خلال استضافتها ببرنامج «البيت»، تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»: «من مخاطر تعاطي عقاقير بدون وصفة أو روشته طبية، الاستخدام الخاطئ لها وعدم الاستفادة من النتائج المرجوة، مثل تناول مضاد حيوي دون الرجوع للطبيب عند الإصابة بدور برد».

أضرار تعاطي المضاد الحيوي لعلاج نزلات البرد

وتابعت أستاذ المناعة بجامعة الأزهر، «عند تعاطي مضاد حيوي مع دور البرد ستُشفى منه خلال أسبوع.. وإذا لم تتعاطه فستُشفى أيضاً خلال 7 أيام، أي أن الإصابة بـ دور البرد في الغالب ناتجه عن فيروس ولا علاقة بالتعافي منه بتناول المضاد الحيوي غير المخصص لعلاج هذا النوع من الفيروسات».

وأوضحت أن أغلب الإصابة بأدوار البرد فيروسية ولا يتم علاجها باستخدام المضادات الحيوية التي لن تساعد في القضاء على الفيروس المسبب لدور البرد.