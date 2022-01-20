مستشار الرئيس يكشف حقيقة تطبيق الإغلاق.. ويناشد: «احترموا دور البرد»

أجاب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، عن سؤال متعلق بإمكانية تطبيق إغلاق كلي أو جزئي على مستوى الجمهورية للحد من انتشار كورونا، إذا ما استمرت وتيرة الارتفاع في الإصابات، موضحًا: «هذا الأمر يُدرس جيدا، وإذا احتجنا إلى أي شيء من هذه المراحل سوف يدرس ويعلن في وقتها».

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «بالنسبة للإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بأماكن عمل الموظفين، فإن هناك اشتباه إكلينيكي حتى لو كانت إصابة إنفلونزا عادية، فالإنفلونزا وكورونا مرضان فيروسيان معديان، ويجب أن نحترم الفحوصات حفاظا على الصحة العامة والمواطنين، مينفعش حد يكح ويعطس والتانيين يقولوا له ده برد عادي وتعالى الشغل».

نصف مليون شخص حول العالم يموتون بسبب الإنفلونزا سنويا

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: «البرد العادي أو الإنفلونزا العادية يجب أن تُحترم، وقد تكون لها تداعيات تشابه تداعيات الإصابة بفيروس كورونا وأكثر، وقبل أزمة كورونا فإن الوفيات التي كانت ترصد سنويا نتيجة الإنفلونزا الموسمية حول العالم نصف مليون شخص».

ضرورة احترام شكوى المريض

وأردف محمد عوض تاج الدين، أنّ أصحاب الأعمال أو المدراء المباشرين أو المسؤولين على الملف الطبي يجب عليهم احترام شكوى المريض: «حتى لو طلع بين كل 10 أشخاص؛ شخص أو 2 يدعون المرض فهذا أضمن وقائيا، حتى لا ينقل أي مصاب العوى لزملائه في العمل».