5 علامات تفرق أوميكرون عن نزلة البرد.. اعرفها

حالة من القلق تنتاب المواطنين في الوقت الراهن بسبب كثرة الإصابة بنزلات البرد، الأمر الذي قد يتشابه مع متحور أوميكرون الجديد، ما يؤدي إلى مخاوف عدة من انتقال ذلك المتحور الجديد بين المواطنين الذين لا يدركونه ويتعاملون معه على أنه دور برد معتاد.

5 معالم لمتحور أوميكرون عن نزلة البرد

ويقول الدكتور مينا ثابت قليني، استشاري أول الأدوية العلاجية وخبير أدوية كوفيد-19 الدولي، إن التفرقة بين أوميكرون ونزلة البرد ليست هينة، إلا أن هناك 5 علامات يكثر شيوعها مع أوميكرون تتمثل في:

- قدرة أوميكرون على تخطي المناعة وإصابة أسر بكامل أفرادها.

- الصداع الشديد المستمر.

- تكسير الجسم بصورة لم يسبق الشعور بها.

- التعرق الليلي.

- تغير الصوت الذي وصفه الأجانب أنه قد يكون العرض الأول قبل الشعور بالأعراض الأخرى وقالوا: «يمكنك سماع أوميكرون قبل الشعور به».

نصائح طبية للتعامل مع أوميكرون

وأضاف ثابت لـ«الوطن»، أنه من الضروري التعامل مع مرحلة الاشتباه والكشف المبكر لتفادى المضاعفات والمستشفيات، مؤكدا الخطأ الجسيم لأخذ المضادات الحيوية بدون داعٍ لما في ذلك من آثار مناعية قد تؤدي إلى مضاعفات للمريض.

وطالب الأطباء بالامتناع عن وصف الكورتيزونات بكل أنواعها لمرضى كوفيد - 19 غير المحتجزين بالمستشفيات، مؤكداً أنه لقرابة العامين يحذر جميع الأطباء بلا كلل من وصف الكورتيزونات لمرضى كورونا من غير المحتجزين بالمستشفيات فى حالة حرجة، وقد نشر في ذلك بحثا دوليا وفيه حذر أيضا من أدوية مثل الريمديسفير والفافيبرافير.

خبير كورونا يحذر من ظهور طفرات قاتلة

وأوضح أن بروتوكوله المناعي الذي تم تسميته باسمه في مجلة InflammoPharmacology العريقة هو الأكثر أمانا وفاعلية في حال استخدامه المبكر لعلاج الكبار والأطفال والحوامل وأن اعتراف علماء الغرب به في عدة أبحاث منشورة دوليا مجلات مرموقة حتى تسميته باسمه في سابقة دولية لم يسبق مصر إليها باحث بأي دولة حول العالم لا ينقصه إلا سرعة تخلى حكومات الغرب عن بروتوكولات الفشل - بحسب وصفه - التى تساعد في ظهور طفرات قاتلة واستمرار معاناة العالم من تداعيات هذه الجائحة.