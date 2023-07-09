أسعار الحديد اليوم الأحد في الأسواق المصرية.. مستقرة

شهدت أسعار الحديد اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق المصرية، وتتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 32050 إلى 38500 جنيه، بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ تُضاف أسعار النقل والتخزين إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم الأحد في المصانع المصرية

وسجلت أسعار الحديد اليوم الأحد، 38 ألف جنيه للطن بالنسبة لحديد العشري شاملة ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بـ14%، بينما بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم 38 ألف جنيه.

وبلغ سعر حديد عز اليوم 32135 جنيها للطن، شاملا ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 32050 جنيها.

ووصل سعر حديد المصريين اليوم 32050 جنيها للطن، شاملا ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 36100 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم 37500 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 36500 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد الكومي 36500 جنيه للطن، وحديد العلا 36 ألف جنيه للطن.