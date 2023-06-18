أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. تراجع ملحوظ في الأسواق

شهدت الأسواق المصرية اليوم تراجعا ملحوظا فيما يخص أسعار الحديد والأسمنت، بعد أن سجلت منذ بداية شهر يونيو هدوءا ملحوظا، حيث هبط سعر الحديد بنحو 3000 جنيه، فيما سجل الأسمنت تراجعا وصل إلى 2000 جنيه، وفق ما صرح به ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت والحديد اليوم في الأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:

أسعار الحديد في مصر

- حديد عز يسجل 32135 جنيها.

- حديد السويس للصلب 32050 جنيها.

- حديد بشاي 38000 جنيه.

- فيما يسجل حديد المراكبي 37500 جنيه.

- يبلغ سعر حديد المصريين 32050 جنيها.

- والعشري يسجل 36000 جنيه.

- كما يبلغ سعر حديد الجارحي 38760 جنيها.

- حديد مصر ستيل يسجل 35000 جنيه.

- يبلغ سعر حديد الكومي 35000 جنيه.

- حديد العلا 33700 جنيه.

- فيما يبلغ سعر الجيوشي للصلب 34000 جنيه.

- حديد عطية يسجل 39400 جنيه.

- يبلغ سعر حديد بيانكو 39000 جنيه.

- حديد المعادي يسجل 39300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- يبلغ سعر أسمنت المسلح 1710 جنيهات.

- أسمنت النصر 1665 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 1670 جنيها.

- المخصوص 1695 جنيهًا.

- وأسمنت العسكري يبلغ 1685 جنيهًا.

- وسيناء 42.5 يسجل 1680 جنيهًا.

- كما سجل سعر أسمنت حلوان 1720 جنيهًا.

- وأسمنت السويدي 1810 جنيهات.

- أسمنت السهم 1680 جنيها.