سجلت أسعار الحديد اليوم السبت 8-7-2023 في الأسواق المصرية هدوءا ملحوظا بعد أن تراجعت قبل حلول عيد الأضحى بنحو 1000 جنيه بالنسبة للطن الواحد وفقا لما صرح به ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم السبت 8-7-2023 في الأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:

أسعار الحديد اليوم السبت 8-7-2023

- يسجل سعر طن حديد عز اليوم 32135 جنيهاً.

- يبلغ طن حديد السويس للصلب 32050 جنيها.

- حديد بشاي 38000 جنيه.

- سجل حديد المراكبي 37500 جنيه.

- حديد المصريين 32050 جنيهاً

سعر حديد مصر ستيل

- حديد العشري يبلغ 38000 جنيه.

- حديد الجارحي 37000 جنيه.

- يسجل مصر ستيل 36000 جنيه.

- حديد الكومي 35500 جنيه.

- فيما سجل حديد العلا 35400 جنيه.

- حديد الجيوشي للصلب 32200 جنيه.

- كما يبلغ حديد عطية 39400 جنيه.

- بينما يسجل حديد بيانكو 39000 جنيه.

- حديد المعادي يبلغ 39300 جنيه.