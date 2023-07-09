استقرار أسعار الحديد اليوم الأحد 9-7-2023 في الأسواق المصرية

تواصل أسعار الحديد اليوم الأحد 9-7-2023 بالأسواق المصرية استقراراها بعدما شهدت في يونيو الماضي، تراجعا بنحو 1000 جنيه في الطن، بسبب تراجع القوة الشرائية من جانب المواطنين، في ظل توقعات باستمرار استقرار الأسعار حتى نهاية شهر يوليو الجاري، ليبلغ سعر حديد عز، اليوم، 32135 جنيهاً للطن، وفقا لما قاله ناصر شنب عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، لـ«الوطن».

أسعار الحديد اليوم

وأضاف «شنب» أن أسعار الحديد اليوم الأحد 9-7-2023 بالأسواق المصرية، جاءت كالتالي: 32050 جنيها لطن حديد السويس للصلب، وحديد بشاي 38000 جنيه، وحديد المراكبي 37500 جنيه فيما يسجل حديد الداخلية 37100 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم الأحد

وتابع بأن سعر حديد المصريين اليوم الأحد، 32050 جنيهاً للطن، وحديد العشري 38000 جنيه، وحديد الجارحي 37000 جنيه، وحديد مصر ستيل 36000 جنيه، وحديد الكومي 35500 جنيه ويبلغ سعر طن حديد سرحان 34600 جنيه.

سعر حديد التسليح

وأوضح عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن سعر حديد العلا في الأسواق 35400 جنيه للطن، وطن حديد الجيوشي للصلب يسجل اليوم 32200 جنيه، وحديد عطية 39400 جنيه، وحديد بيانكو 39000 جنيه، وحديد المعادي 39300 جنيه.