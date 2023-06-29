أسعار الحديد والإسمنت اليوم الخميس 29-6-2023 ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعًا في الأسواق المصرية اليوم الخميس 29-6-2023 ثاني أيام عيد الأضحى، لتواصل الأسعار تراجعها منذ بداية شهر يونيو.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الخميس 29-6-2023 ثاني أيام عيد الأضحى.

أسعار الحديد في مصر اليوم

- حديد عز سجل 32135 جنيهًا للطن.

- حديد السويس للصلب 32050 جنيهًا للطن.

- حديد بشاي 38000 جنيه للطن.

- حديد المراكبي 37500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين 32050 جنيها للطن.

- والعشري يسجل 38000 جنيه.

- كما يبلغ سعر حديد الجارحي 37000 جنيها.

- حديد مصر ستيل يسجل 36500 جنيه.

- يبلغ سعر حديد الكومي 35000 جنيه.

- حديد العلا 36000 جنيه.

- فيما يبلغ سعر الجيوشي للصلب 36000 جنيه.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم

- سعر الأسمنت المسلح نحو 1700 جنيه للطن.

- سعر أسمنت النصر 1655 جنيه للطن.

- بلغ سعر أسمنت المعلم نحو 1660 جنيه للطن.

- سعر أسمنت العسكري إلى 1685 جنيه للطن.

يسجل سعر أسمنت السويدي نحو 1780 جنيه للطن.