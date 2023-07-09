محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الطرق

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجارية في مجال التطوير والتجميل بطريق السادات وعدد من الشوارع الداخلية.

ووجه محافظ أسوان بمواصلة أعمال التطوير والتجميل وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات بشكل دوري، مشددًا على عدم المساس بالمواقع الأثرية والتراث العالمي للحفاظ على مقوماتها التراثية الجمالية بنفس الرونق والشكل الحضاري الخاص بها.

أعمال رصف في شوارع أسوان

وأكد اللواء أشرف عطية على أن ذلك يتكامل مع مشروعات التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية الأثرية وممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد، وأعمال الرصف الجارية في المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2023/2024.

تطوير وتجميل جميع مدن أسوان

وأوضح المحافظ أن الخطة العامة لرصف الطرق يصل طولها إلى 52 كيلومترا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 105.5 مليون جنيه، ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.