نائبة تطالب بوجود حل لأزمة «السيستم واقع» في المصالح الحكومية

استعرض المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، الرؤى والاستراتيجية الجديدة التي ستعمل عليها الشركة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال منظومة التحول الرقمي في مصر، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي.

وأكد عدد من نواب اللجنة أن «المصرية للاتصالات» تلعب دورا كبيرا في تقديم خدمات الاتصالات، وأنها حققت معدلات كبيرة في مجال التحول الرقمي.

وطالبت النائبة مرثا محروس، وكيل اللجنة، بضرورة حل أزمة «السيستم واقع» في المصالح الحكومية.

مرثا محروس: ما هي رؤية «المصرية للاتصالات» وأهدافها لذوي الهمم؟

وتساءلت «محروس» عن رؤية «المصرية للاتصالات» وأهدافها لذوي الهمم ورؤيتها لتحفيز أهالينا من أصحاب الحالات الخاصة.

وتساءل النائب محمد عبادة أمين سر لجنة الاتصالات، عن مصير مدارس we، خاصة أن «المصرية للاتصالات» أحرزت طفرة كبيرة في هذا الشأن.

وشدد عبادة على ضرورة إعداد رؤية متكاملة عن موظفي الدعم الفني بـ«المصرية للاتصالات» من خلال إعادة الهيلكة وضرورة زيادة الأجور للحفاظ على هذه الثروة من أبناء الشركة.

مها عبدالناصر: يجب حل أزمة البيروقراطية

من جهتها، علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو اللجنة، على ضرورة حل الأزمة المزمنة وهي أزمة البيروقراطية التي تعاني منها كل الجهات الحكومية في مصر.

وتساءلت عبد الناصر عن جهود الدولة المصرية في مجال كابلات الاتصالات البحرية، وجهود الشركة في تقديم ميزة تنافسية في هذا المجال.