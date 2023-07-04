رئيس «تضامن النواب»: الدولة المصرية انتصرت لحقوق ذوي الهمم

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إنّ الدولة المصرية تنتصر كل يوم لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين قدّمت لهم الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمًا غير مسبوق.

وأضاف القصبي أنّه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في المرحلة الراهنة فإنّ القيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدولة المصرية تنتصر لحقوق الإنسان كل يوم وخاصة ذوي الإعاقة.

مشروع قانون صندوق دعم قادرون باختلاف

وأكد أنّ مشروع قانون صندوق دعم قادرون باختلاف يستهدف دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم دعم مادي لصندوق قادرون باختلاف؛ لتكون لديه موارد لتنفيذ خطته ومهامه، ودعم فئات ذوى الاحتياجات الخاصة، والجهات الممولة لصندوق قادرون باختلاف جهات وطنية حيث ستقدم هذه الجهات مبلغ إجماليه مليار جنيه، وهو ما يمثل انتصارا من الدولة المصرية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن ذلك يأتي في إطار تفعيل للنصوص الدستورية وتحقيقًا لإرادة سياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم، في أثناء مناقشة مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبًا، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.

وقال: «كل الشكر للرئيس السيسي، والشكر للجهات المذكورة في مشروع القانون، فهذا التمويل لموارد الصندوق سيكون دافعًا قويًا لتفعيل دور الصندوق وتحقيق مطالب تلك الفئات خاصة وأن ما حدث خلال الـ4 سنوات الماضية يعد طفرة تشريعية قوية جدا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

ووجه القصبي الشكر للرئيس السيسي، على دعم ذوى الاحتياجات الخاصة والانحياز لهم دائما، كما وجه الشكر لمؤسسات الدولة المصرية والتي على الرغم من الظروف الاقتصادية إلا أنها تقوم بواجبها على خير ما يكون في دعم الفئات التي ميزها الدستور وألزم بدعمها خاصة ذوي الإعاقة والمرأة والشباب .

أكد النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يأتي لدعم دور صندوق قادرون باختلاف، وهو ما يعد دعما للأشخاص ذوي الإعاقة، ولتقديم الخدمات اللازمة لهم، وهو التزام دستوري بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص.