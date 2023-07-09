ارتفاع معدل توريد القمح في الدقهلية إلى 341 ألف طن حتى الآن

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ارتفاع إجمالي توريد القمح للصوامع والشون بالدقهلية إلى 341 ألف طن، وأشار في بيان له إلى أن توريد القمح جاء بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتكليف محافظة الدقهلية لموسم القمح 2023 في تسليم الأقماح موسم 2023.

ارتفاع معدل توريد القمح بالدقهلية إلى 341 ألف طن

وأوضح السيد دايرة، أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي موسم 2023 بلغت 341249 ألف طن، و31 كيلو، مبينا أن المواقع التخزينية تعمل بكامل طاقتها حتى الانتهاء من موسم توريد القمح 2023.

وأكد السيد دايرة أن اللجان المختصة تستقبل القمح من المزارعين والتجار بمختلف الإدارات التابعة لمديرية التموين بالدقهلية بكل سهولة وانتظام لافتا إلى أنه يتم شن حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية بالدقهلية