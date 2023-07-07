«الشعب الديمقراطي»: القوى السياسية بالحوار الوطني أجمعت على ضرورة تعديل قانون الأحزاب

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن المحور السياسي في الحوار الوطني كان مليئا بأمور بالغة الدقة والأهمية في مستقبل مصر، بداية من قانون الأحزاب السياسية والتمثيل النيابي للانتخابات، سواء عن طريق القائمة النسبية المغلقة أو القائمة النسبية المطلقة أو النظام الفردي.

المناقشات في الحوار الوطني تزداد ثراء

وأضاف «فؤاد»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الأمور جعلت من المناقشات في الحوار الوطني تزداد ثراء وتجمع كل القوى السياسية في مصر، وهذا شيء يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، ما جعل هذه المناقشات تزداد سخونة وتعبر بشكل تام عن الآراء كلها بما جعل المناقشات تزداد زخما وتكون هادفة لاستقرار سياسي حقيقي.

وتابع: «أعتقد أن الرئيس السيسي، الذي وعد بإنفاذ ما تنتهي إليه تلك المناقشات، كان متابعا لها كعهده دائما، وصادقا في وعده الذي قطعه على نفسه بالفعل بالدعوة أولا إلى الحوار ثم بعد ذلك بالوعد بأنه سيحضر الجلسات الختامية».

القائمة المغلقة الطريق الأمثل للانتخابات

وواصل: «الآراء تباينت من أقصى اليمين لأقصى اليسار، وجميع القوى السياسية أجمعت على ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية، وإضافة بعد للمواد الجديدة، وتمويل الأحزاب، وأجمع عدد كبير من الأحزاب على أن القائمة المغلقة هي الطريق الأمثل للانتخابات».