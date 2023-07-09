أستاذ بـ«تربية عين شمس»: إنشاء هيئة لوضع سياسيات التعليم خطوة على الطريق الصحيح

أبدى الدكتور أشرف محرم، أستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، سعادته لكون التعليم من القضايا المحورية في الحوار الوطني، قائلا إنه كان يتمنى أن يكون التعليم محورا بذاته وليس داخل المحور المجتمعي؛ نظرا لأنه من القضايا الكبرى.

أستاذ بكلية التربية: إصلاح التعليم شيء مهم

وأضاف «محرم»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد، أن إحالة مشروع قانون للتفكير في إنشاء هيئة أو جهة تكون مسؤولة عن وضع سياسات ورؤى التعليم في مصر، خطوة على الطريق الصحيح، وتعكس جدية الدولة في التفكير بقضية التعليم، وأن إصلاحه شيء مهم.

محرم: يجب توحيد رؤى التعليم

ولفت إلى أن كل خبراء التربية يؤكدون أهمية وجود كيان ما بغض النظر عن شكله ليكون مسؤولاً عن توحيد ووضع سياسات ورؤى التعليم بكل مراحله، وتعد هذه الخطوة مهمة للغاية.