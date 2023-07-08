مصرع شخص وإصابة 15 في انقلاب سيارة ربع نقل على «صحراوي المنيا»

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون، صباح اليوم، في انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مدخل مركز سمالوط على الطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة المنيا.

انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مركز سمالوط، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى النموذجي تلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانقلاب السيارة الربع نقل، ما أسفر عن مصرع حسن عطية عبد الحليم 35 عاما، مقيم بمركز ملوي.

نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى

وأصيب في الحادث 15 شخصا وهم زياد رجب 17 عاما، منة محمود 11 عاما، وليد عبد الناصر 28 عاما، محمد عطية 50 عاما، فاطمة عطية 38 عاما، محمود محمد 37 عاما، شيرين عطية 33 عاما، إبراهيم محمد 12 عاما، أحمد حسن 12عاما، منة حسن 9 أعوام، عمار حسن 14 عاما، نادية عطية 35 عاما، ملك محمود 13 عاما، محمد محمود 8 أعوام، ووليد زين 15 عاما.

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى النموذجي في مركز سمالوط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.