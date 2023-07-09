أحمد موسى: استضافة قمة دول جوار السودان تحرك كبير لحقن الدماء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان، الخميس المقبل، موضحا أنه تحرك مصري كبير هدفه حقن الدماء في السودان.

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لم تغلق الباب في وجه أحد وكانت من أكثر الدول المنفتحة على الأشقاء في السودان منذ بداية الأزمة.

أحمد موسى: عدد ضحايا ضخم في السودان نتيجة للنزاع

ولفت الإعلامي إلى أن عدد الضحايا نتيجة الأحداث في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تجاوز 300 ألف، إضافة إلى 2.5 مليون نازح.

أحمد موسى: السودان أمن قومي بالنسبة لمصر

وأكد أن السودان أمن قومي بالنسبة لمصر التي تحتضن أكبر عدد من الفارين من السودان بعد النزاع المسلح الذي اندلع في أبريل الماضي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن مصر نسقت مع الجميع بخصوص هذه الأزمة بما فيهم الأشقاء بالسودان، وموقف مصر واضح في دعم الشعب السوداني والحفاظ على المؤسسات.

وتابع أن الأمم المتحدة تتحدث عن ذهاب السودان لحرب أهلية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن هذا يعني وجود الفوضى على طول الحدود المصرية السودانية البالغة 1000 كيلومتر.