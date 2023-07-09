خدمات تموينية متاحة للأسر الأولى بالرعاية فقط.. إضافة المواليد والزوجة

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمات تموينية محددة للفئات الأولى بالرعاية فقط، دون غيرهم من المواطنين، للاستفادة من كافة خدمات الدعم التمويني، مع إتاحة الفرصة لهم لإضافة أفراد جدد على منظومة الدعم التموين، في ظل توقف هذه الخدمات لباقي الفئات من المواطنين تنفيذا لإجراءات ضبط منظومة الدعم.

خدمات تموينية متاحة للأسر الأولى بالرعاية

وتشمل خدمات التموين المتاحة من خلال مكاتب التموين على مستوى المحافظات، للأسر الأولى للرعاية فقط، التالي:

- خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين.

- خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين زوجها.

وتشترط وزارة التموين، على انطباق محددات الاستحقاق على الأسر المتقدمة لهاتين الخدمتين، على أن يكونوا من الأسر التالية:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

- زوجات الشهداء.

- أبناء الأسر البديلة.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد

ويتسلم موظفو مكاتب التموين بالمحافظات، طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، مرفقا معها الأوراق التالية:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج

- بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة.

- بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية

- بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة

- بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.