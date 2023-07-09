ابنة عبدالمنعم مدبولي: كان يجهز لمسرحية قبل وفاته بشهرين.. وسمير خفاجي أطلق عليه «أسطى الكوميديا»

قالت أمل مدبولي ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، إن المؤلف والمنتج المسرحي سمير خفاجي، أطلق لقب أسطى الكوميديا على والده بعد انضمامه إلى فرقة الفنانين المتحدين.

وأضافت «مدبولي»، خلال لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»: «البعض يعتقد أن الكوميديان دائما ما يضحك في حياته الشخصية، لكن في الواقع، كان والدي يضحك عندما يكون باله مرتاحا ولا ضغط عمل لديه».

كيف كان يتعامل عبدالمنعم مدبولي مع أسرته تحت الضغط؟

وتابعت: «لكن، عندما يتعرض لضغوط العمل مثل التصوير أو التحضير كنا بالكاد نراه، وكنا نعمل له ألف حساب، إن كان موجودا في البيت، فقد كان صارما معنا إلى أبعد الحدود، حتى إنه كان يطلب الهدوء منا حتى نستطيع أن نركز.. ونصمت عندما يتلقى اتصالا هاتفيا أو في أثناء مشاهدة نشرة الأخبار».

وأكدت: «عندما أتمّ الثمانين من عمره قال لي إنه لن يعتزل الفن، وقبل وفاته بشهرين كان يجهز لمسرحية مع المسرح القومي.. حياته كانت في المسرح، حيث كان يفضله على الإذاعة والتلفزيون والسينما».

ثنائيات مميزة مع فؤاد المهندس

وحول الثنائيات مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، قالت: «كانا صديقين ومقربين من بعضهما، فقد كانا يقطنان في الشارع ذاته، وكانت هذه الجيرة ذات تأثير في الصداقة بينهما، كانا يفهمان بعضاً جيدا، حتى إن فؤاد المهندس كان يقول مدبولي هو اللي عارف مفاتيحي ويعرف ازاي يخرج اللي جوايا».