عضو باتحاد الكرة: نستعد بخطة كبيرة لأولمبياد باريس

قال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المنتخب الأولمبي حقق هدفه من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما بالتأهل لأولمبياد فرنسا، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا أداء قويا طوال مباريات البطولة، وهناك خطة كبيرة استعدادا لأولمبياد باريس.

بركات: كان هناك تشكيك في الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي

وأضاف «بركات» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه «كان هناك تشكيك في الجيل الحالي لـ المنتخب الأولمبي مقارنة بالأجيال السابقة»، مشددا على أنه كانت لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وهو ما كان يؤكده دائما خلال جلساته مع لاعبي المنتخب الأولمبي.

بركات: الجيل الحالي يملك عددا كبيرا من المواهب

وأشار إلى أن الجيل الحالي يملك العديد من اللاعبين على مستوى كبير من الموهبة، لافتا إلى أن المدير الفني البرازيلي للمنتخب الأولمبي بصمته واضحة على أداء المنتخب.

ولفت إلى أنه خلال الفترات المقبلة سيتم الإعداد لبطولة الأولمبياد في فرنسا من خلال خطة كبيرة، مبينا أن محمود صابر استحق الطرد في المباراة دون تعمد منه وهو ما أظهرته اللعبة لكن اللاعب لم يكن يقصد الخشونة.

وأوضح أن حكم المباراة كان «متكتف» ولم يكن سببا في خسارة المنتخب، مبينا أن الفراعنة قدموا أداء قويا خلال المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي، وهدف محمود صابر «حاجة جميلة»، وكان من الممكن أن يسجل المنتخب أكثر من هدف خلال اللقاء.

وأكد أن الهدف المقبل للمنتخب الأولمبي، هو الإعداد للأجندة الرياضية القادمة، مشيرا إلى أن المنتخب توج بالعديد من الجوائز خلال فعاليات البطولة سواء أفضل حارس لحمزة علاء، وإبراهيم عادل أفضل لاعب، قائلا: «أنا من أنصار أن كل ما اللاعب يطلع بره (الاحتراف) يزيد مستواه وده بيكون له تأثير على المنتخب الأول، ودلوقتي النظرة اختلفت في الاحتراف والنزول بالأعمار الصغيرة، وشوفنا منتخب المغرب، في لاعيبه كتيرة محترفة في الدوريات الأوروبية».